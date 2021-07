Le député Sami Abou Shahadeh (Balad – Liste arabe), avec l’association des supporters arabes israéliens du FC Barcelone a écrit aux dirigeants du club catalan pour leur demander d’annuler la rencontre qui doit se dérouler le 4 août prochain contre le Betar de Jérusalem. Il s’agit d’une rencontre amicale de pré-saison qui se déroulera au stade Teddy Kollek à Jérusalem. Dans le cadre de leur séjour, les footballeurs espagnols et leur staff doivent effectuer une visite des « lieux saints » de la capitale israélienne, ils seront reçus par la municipalité de Jérusalem et même par le nouveau président de l’Etat Itshak Herzog.

Dans sa lettre, le député arabe indique que « jouer contre le Betar de Jérusalem serait donner une légitimité à une équipe raciste, dont les supporters sont racistes et même dangereux envers la population arabe israélienne ». Avec une insolence sans nom, Sami Abou Shahadeh, qui soutient ouvertement le terrorisme arabe écrit également que « les supporters du Betar soutiennent le terrorisme juif » (sic) et « qu’ils ont fait partie des émeutiers qui se sont attaqués aux citoyens arabes et palestiniens lors des récents événements « !!

Le député, payé par le contribuable israélien, rajoute qu’il fera tout ce qui est dans ses possibilités, y compris des pressions politiques, diplomatiques et médiatiques afin de faire annuler cette rencontre « qui heurte la sensibilité des supporters palestiniens du FC Barcelone en Israël et celle de ses supporters dans le monde arabe ».

Ce député, qui est coutumier de propos scandaleux, mériterait depuis longtemps un carton rouge mais il serait certainement repêché par la Cour suprême.

Photo Miriam Alster / Flash 90