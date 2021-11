Le député Michael Bitton (Blez-Blanc) a exprimé lundi son opposition au texte de loi « général » proposé par le ministre de la Justice Gideon Saar qui vise en réalité à empêcher Binyamin Netanyahou de former un gouvernement à l’avenir : « Je m’oppose à toute loi qui vise quelqu’un personnellement. Par le passé, on a proposé plus d’une fois au parti Bleu-Blanc de voter une loi à portée personnelle, y compris contre Netanyahou, mais nous avons refusé de le faire. Le contenu de cette loi est logique, pertinent et juste d’un point de vue éthique. Si un ministre ne peut être nommé s’il est sous le coup d’une mise en examen, à plus forte raison un Premier ministre. Mais parfois, un acte d’accusation se transforme en acquittement. S’il s’avère un jour qu’un homme politique n’a pu former un gouvernement à cause d’une mise en examen et qu’il s’est avéré ensuite qu’il était innocent, cela aurait des conséquences dramatiques pour l’Etat d’Israël ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90