Lors d’une réunion par Zoom entre des représentants israéliens et émiratis dans le domaine des investissements, le député Sami Abou Shahadeh (Liste arabe unifiée) s’est mis à invectiver en langue arabe le sous-secrétaire au Commerce extérieur au sein du ministère émirati de l’Economie ainsi que le représentant du conseil des investissements des Emirats. Il leur demandait notamment s’ils n’avaient pas honte de participer à une telle réunion et reprochait à leur pays la normalisation des relations avec Israël.

Avi Dichter (Likoud), président de la séance a dû expulser le député après les trois avertissements d’usage. A la fin de l’incident, Avi Dichter s’est adressé aux deux représentants des Emirats et leur a dit : « Je vous présente mes excuses pour cet incident. Nous sommes actuellement dans l’atmosphère des Accords d’Abraham dans la région mais il y a des milieux comme l’Autorité Palestinienne ou la Liste arabe à la Knesset qui refusent de comprendre que les choses ont changé et que nous parlons de paix et des affaires qui suivront. Ce parti est le seul de la Knesset qui a voté contre les Accords d’Abraham. Ils refusent devoir qu’il y a un nouveau Moyen-Orient. Moi, je vous dis ‘Bravo !’, car je sais qu’il n’est pas facile d’entendre un député, l’un sur cent-vingt qui vous offense parce que vous avez signé un accord de normalisation (…) Ce député est venu pour se livrer à une provocation ».

Après la réunion, Avi Dichter a souligné que les mots employés par Sami Abou Shahdeh ont été particulièrement offensants et irrespectueux et qu’il craignait que les deux représentants émiratis ne quittent la réunion, ce qu’ils n’ont pas fait.

Photo Hadas Parush / Flash 90