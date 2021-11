L’indulgence et la faiblesse de la police et du système judiciaire à l’encontre des députés de la Liste arabe a pour corollaire un excès d’audace et d’insolence de leur part. Le député Sami Abou Shahdeh (Balad) s’est rendu à Lod et a prononcé un discours virulent dans la mosquée dirigée par l’imam incitateur et antisémite Yussuf El-Bat.

Son intervention a été émaillée de contrevérités, de calomnies et d’appels à la violence, accusant les habitants Juifs d’être à l’origine des émeutes du mois de mai et d’avoir agressé les habitants arabes. Parmi le florilège de propos tenus par cet élu : « Les Juifs ont perdu à Lod parce que les jeunes (arabes), ces héros avaient décidé que pour une fois ils seraient unis face aux agressions contre Lod. Mille félicitations ! » « Nos amis de Lod ont brisé le nez aux Juifs », s’est réjoui le député qui a dénoncé « les colons qui sont venus sans raison à Lod pour s’en prendre aux Arabes ».

Il a ensuite accusé les Juifs d’avoir agressé les fidèles musulmans à la mosquée Al-Aqsa en plein mois du Ramadan (sic!!!) ainsi que les habitants arabes du quartier Shimon Hatzadik à Jérusalem, des « agressions qui ont secoué toute la Palestine » ! Il a poursuivi, s’adressant aux émeutiers pogromistes : « Vous nous avez rendus fiers ! Nous n’oublions pas que cette campagne dépasse Lod , car il s’agit d’un combat pour Al-Aqsa, pour la Palestine. Nous faisons partie du peuple arabes de Palestine à Lod, à Jérusalem, à Gaza, dans la Rive occidentale et en diaspora. Nous sommes un peuple uni avec ses héros et ses braves ». Le député a conclu en appelant la « bénédiction divine » sur les habitants arabes de la ville.

Pourquoi cet individu se priverait-il de telles insanités puisque la justice n’applique pas la loi et laisse ces députés payés par le contribuable israélien, répandre leur venin antisémite en Israël comme à l’étranger.

