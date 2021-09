Le député Meïr Porush (Yahadout Hatorah) a été agressé devant son domicile. Un jeune homme arrivé en trottinette lui a demandé s’il était bien le rav Porush, et après qu’il ait répondu par l’affirmative, le jeune homme s’est jeté sur lui et a notamment tenté de lui couper la barbe et les papillottes. Le député s’est débattu et à réussi à faire fuir son agresseur. Meïr Poruch a porté plainte à la police et n’a pas eu besoin de soins médicaux. Selon le député, l’agresseur portait une tenue de juif orthodoxe.

Photo Miriam Alster / Flash 90