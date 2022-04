Jeudi dernier, au lendemain de la démission d’Idit Silman, Naftali Bennett et Ayelet Shaked, avaient pris soin de se rendre ensemble à Harish, localité dans la région de Haïfa.

Ce dimanche en conseil des ministres a été adopté, sur proposition du Premier ministre et de la ministre de l’Intérieur, un plan de développement de Harish pour un budget d’un demi-milliard de dollars.

D’après le projet adopté, environ 400 millions de shekels seront consacrés à l’amélioration de l’accessibilité des transports : élargissement des solutions d’accès à la ville via l’aménagement et la construction de liaisons avec les autoroutes interurbaines, l’extension de la voie d’accès nord et le pavage d’une nouvelle sortie sud de la ville, le développement d’infrastructures cyclables et piétonnes dans la ville, et le développement d’un réseau de transports publics locaux et interurbains.

Environ 100 millions de shekels seront dédiés à un plan de développement économique pour les moteurs de croissance et les sources de revenus : des étapes qui feront avancer le statut de Harish en municipalité.

74 millions de shekels seront dédiés à la construction et au développement d’institutions publiques et la fourniture de services pour l’intégration des nouveaux résidents : construction d’équipements publics, de crèches, création d’un département des services sociaux, d’un centre des sciences, d’un centre d’activités pour les jeunes, etc.

Le Premier ministre Bennett a insisté sur l’importance d’une telle décision: »Harish est une ville avec le taux de croissance le plus rapide d’Israël. A ce titre, elle constitue une start-up de l’État d’Israël et cette start-up, nous la lançons aujourd’hui. Nous devons faire de Harish, une ville viable avec une zone industrielle, des emplois. La population de Harish est appelée à doubler d’ici 2025-2026, les chiffres sont vertigineux. Nous devons soutenir le maire et les habitants ».

Ayelet Shaked a annoncé que Harish devrait acquérir le statut de municipalité, d’ici deux mois. »Le gouvernement investit beaucoup pour renforcer la ville ».

Le maire de Harish, Itshak Keshet, s’est, quant à lui, félicité de la confiance que le gouvernement plaçait dans cette nouvelle ville et des ressources importantes qu’il avait décidé de lui allouer.

Photos: Koby Gideon (GPO)