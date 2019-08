L’été c’est la plage, le soleil, la détente mais pour d’autres cela rime avec cartons et déménagement. En effet, c’est souvent la période choisie pour changer de maison, histoire d’être en place pour la rentrée.

LPH a interrogé, Odile d’Assistance Rangement, pour vous donner quelques conseils de base pour un déménagement réussi. Forte de 12 ans d’expérience, Odile propose ses services pour emballer et/ou déballer les cartons. Au cours de l’année, elle réorganise votre intérieur: chambres, cuisines, pour une maison bien rangée toute l’année.

Prévoir

« En général, on sait que l’on va déménager, au moins un ou deux mois à l’avance », commence Odile, »donc, l’idée est de bien planifier et prévoir son déménagement, afin de ne pas se retrouver à tout faire à la dernière minute ».

Elle nous raconte l’histoire de cette cliente qui n’avait pas pris la peine de trier ses affaires avant de les emballer et qui a, donc, perdu un temps fou au moment de faire ses cartons. »Le principe est bien connu : faire trois sacs, un avec ce qui est à jeter, un avec ce qui est à donner et le troisième à garder. Ce tri peut être fait déjà au moins un mois avant le déménagement, c’est même fortement recommandé. Et cela permet d’éviter aussi de payer des cartons pour des affaires que l’on jettera juste après son déménagement ».

On pense souvent que l’on ne peut rien commencer trop tôt, parce qu’il faut bien vivre jusqu’à son déménagement, et qu’on ne peut pas passer son temps à chercher dans ce que l’on a déjà emballé. La pro nous rassure : »Il y a beaucoup de choses dans une maison dont on ne se sert pas régulièrement. Si vous déménagez en été, alors vous pouvez déjà très tôt emballer vos habits d’hiver mais aussi vos couettes, couvertures et autres. Réfléchissez bien à tout ce dont vous n’avez pas l’utilité immédiate. Vous verrez que vous pourrez déjà bien entamé le travail ».

Avant le travail d’Odile

Un bon emballage pour un déballage plus simple

L’art de faire les cartons n’est pas forcément chose simple, d’où l’intérêt parfois de se faire aider par des professionnels. Néanmoins, certaines méthodes peuvent être adoptées facilement.

»Ne lésinez pas sur le papier bulle pour les objets fragiles », nous conseille Odile, afin que tout arrive en entier. »Par ailleurs, certaines choses précieuses, objets de première nécessité ou des papiers importants devront être gardés avec vous et non envoyés avec les déménageurs ».

« Lors de l’emballage, numéroter les cartons et mentionner la chambre dans laquelle ils doivent être déposés. Ensuite noter, par ailleurs, les numéros des cartons avec le contenu associé », sont aussi des conseils qu’Odile nous recommande de suivre. »Enfin, n’oubliez pas de préparer une petite valise pour chacun des membres de la famille pour les jours qui suivent le déménagement ».

Après le travail d’Odile

Dans le calme et le respect

Un déménagement c’est aussi gérer les relations avec le déménageur. La règle de base, selon Odile, est le respect mutuel. »Lorsque vous faites vos cartons, pensez que ce sont des hommes qui les lèveront, certes costauds, mais des hommes quand même. Ne surchargez pas. Il est toujours bon aussi qu’un des membres de la famille reste en bas près du camion afin de guider les déménageurs, de veiller à éviter des oublis. Un autre sera dans la maison pour leur montrer où déposer les cartons. Une bonne communication est indispensable ».

Pour aller plus loin:

Assistance Rangement: Tél: 054-6254441

Mail: odile.illos@hotmail.com

www.assistance-rangement.com

FaceBook: Assistance Rangement