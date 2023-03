Aujourd’hui (mardi), un débat spécial sur la réforme judiciaire en Israël, s’est tenu au Parlement européen.

L’intitulé du débat était: »La détérioration de la démocratie en Israël et les conséquences sur les territoires occupés ».

La députée allemande Katrin Langensiepen (Groupe des Verts) a déclaré pendant ces discussions: »Le gouvernement de Netanyahou ne prévoit pas une réforme judiciaire mais une révolution, une mauvaise révolution. Il veut donner au gouvernement le pouvoir de nommer les juges et à la Knesset le pouvoir de s’opposer aux décisions du tribunal. Les droits de l’homme, les femmes, les minorités sont en danger. Nous témoignons de notre solidarité aux manifestants dans les rues. Nous sommes contre cette législation fasciste ».

Certains députés présents ont appelé à rompre les relations avec Israël, d’autres à imposer des sanctions contre le gouvernement israélien et ses membres, d’autres encore ont été jusqu’à proposer de financer l’opposition en Israël.

Un débat qui a suscité la colère du ministre de la Diaspora, Amihaï Chikli, qui a tweeté: »En ce moment, l’Union européenne tient un débat spécial sur la réforme. Comme on pouvait s’y attendre, aucun orateur ne fait la différence entre la coalition et l’opposition ou entre la réforme et le sujet palestinien. Il n’y a jamais eu, dans toute l’histoire d’Israël, une opposition qui a fait autant de mal aux relations extérieures d’Israël. Ce que le mouvment BDS n’a pas réussi à faire pendant des années, Lapid l’a fait en deux mois ».

Chikli a même lancé à Lapid qu’il devrait être nommé président mondial du BDS.

Ce débat au sein du Parlement européen est perçu par certains comme un mauvais signal. On craint que d’autres pays ne commencent à s’ingérer dans les affaires politiques internes à Israël. Des informations font déjà état de la volonté du chancelier allemand, Olaf Schulz, d’évoquer le sujet de la réforme judiciaire lors de l’entretien qu’il aura avec Binyamin Netanyahou lors de sa visite à Berlin, en cette fin de semaine.