Pour la deuxième année consécutive, le cycliste israélien Omer Goldstein, 25 ans, se présentera sur la ligne de départ du Tour de France au sein de l’équipe Israel-Premier Tech. Cette équipe est sur le Tour de France depuis 2020, après avoir disputé son premier Grand Tour en 2018, le Giro d’Italia, parti d’Israël selon le bon vouloir de l’un des propriétaires de l’équipe cycliste, Sylvan Adams. Celui-ci, fils d’un rescapé de la Shoah ayant migré au Canada, a fait son alya en 2015 et rejoint les deux fondateurs de la Cycling Academy Team, Ron Baron et Ran Margaliot. Ils ont ensuite été rejoints par Kevin Lam, canadien lui aussi, incubateur de start-up (Reinvent.com), qui se revendique comme « un ambassadeur d’Israël et de la paix dans le monde ».

Outre le départ du Giro 2018 et la mise en place du centre de formation de coureurs cyclistes israéliens (Guy Niv en 2020 et Omer Goldstein en 2021 sont devenus les premiers Israéliens à disputer le Tour de France), elle a fait sortir de terre un vélodrome olympique à Tel Aviv, qui sert aussi de quartiers généraux à l’équipe.

Goldstein avait terminé à la 122e place l’année dernière sur le Tour de France et c’est remonté à bloc par une année plutôt réussie, avec notamment une première place au Tour du Rwanda, qu’il s’apprête à prendre la route de la plus grande compétition cycliste.

Pour se préparer à la compétition, Goldstein s’est installé cette année en Andorre et s’est beaucoup entraîné sur les routes de montagne, notamment dans les Alpes.

Au sein de l’équipe Premier Tech se trouve le quadruple vainqueur du Tour de France Chris Froome ou encore le grimpeur à la belle renommée, Michael Woods.

Le directeur de l’équipe explique ainsi la sélection de Goldstein: »Omer a prouvé cette année qu’il avait franchi un cap depuis l’année dernière. Omer est animé de la force nécessaire et d’un esprit combattif pour créer la surprise ».

Le second coureur israélien Guy Niv qui avait participé au Tour de France en 2020 sera aussi du voyage en remplacement en cas de blessure ou de maladie d’un des coureurs de l’équipe.

Sylvan Adams, l’un des propriétaires de l’équipe, est confiant: »Nous avons une équipe solide. J’espère que nous pourrons obtenir la victoire dans une étape importante. Je suis convaincu que le fait d’avoir le peuple d’Israël derrière nous va donner à l’équipe le coup de pouce nécessaire pour réussir sa mission ».

Le Tour de France s’élancera de Copenhague, lors d’un contre la montre, le vendredi 1er juillet et se terminera le 24 juillet sur les Champs-Elysées. Il passera aussi par les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse.

Photo: Konstantin Kleine Wikipédia (Illustration)