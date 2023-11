Le 25 novembre est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. A l’occasion de cette journée, des manifestations avaient lieu à Paris en soutien aux femmes victimes de violences à travers le monde.

Un cortège de femmes avait décidé de profiter de cette journée pour dénoncer les exactions du Hamas contre les femmes israéliennes le 7 octobre ainsi que le silence des principales associations féministes.

”Violées, mutilées, tuées par le Hamas, qu’attendez-vous pour condamner et agir?”, pouvait-on lire sur l’une des banderoles ou encore ”#MeToo unless you are a Jew” (#MeToo sauf si vous êtes une juive), ”Silence, le Hamas viole”.

Ces femmes ont été empêchées de défiler, notamment par des militants du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) et de La France Insoumise (LFI).

Finalement, il leur a été dit qu’elles ne pourraient pas manifester ”pour des raisons de sécurité”.

L’association ”Paroles de femmes” dirigée par Olivia Cattan, qui se bat depuis des semaines pour que les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre soient reconnues comme un féminicide de masse, avait annoncé qu’elle refusait de participer aux défilés du 25 novembre. Elle ne voulait pas marcher aux côtés des associations féministes, y compris certaines associations islamistes, qui refusent de condamner ce qu’ont subi les femmes israéliennes.