Mahmoud Al-Habash, conseiller d’Abou Mazen pour les affaires religieuses, a commenté sur la chaîne Al-Arabiya le contenu de la rencontre entre Benny Gantz et le chef de l’Autorité Palestinienne : « Dans cette rencontre, nous n’avons payé aucun prix politique en échange de tout ce qu’Abou Mazen a obtenu des Israéliens en faveur des intérêts des Palestiniens (…) Nous sommes toujours en situation de conflit et de lutte permanente avec l’ennemi israélien en faveur des intérêts des Palestiniens. Nous sommes enracinés dans cette terre et les graines de l’explosion sont toujours là »…

Photo illustration