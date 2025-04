Une frappe aérienne israélienne d’une intensité inhabituelle s’est produite mercredi matin dans le quartier de Shejaiya, au nord de la bande de Gaza. Tsahal a confirmé à l’AFP que l’opération ciblait un haut responsable du Hamas impliqué dans la planification et l’exécution d’attaques terroristes. Selon la chaîne Al-Arabiya, il s’agirait de Haitham al-Sheikh, commandant du bataillon de Shejaiya.

Le porte-parole de l’Agence de défense civile à Gaza a déclaré que l’attaque avait tué plusieurs civils dont huit enfants et huit femmes. Le Hamas, qualifiant l’incident de « massacre », affirme que plus de 50 personnes ont été blessées. Tsahal assure avoir pris « plusieurs mesures pour limiter les dommages causés aux civils » et accuse l’organisation terroriste d’utiliser la population comme « boucliers humains ».

Cette attaque s’inscrit dans le contexte d’une intensification des opérations israéliennes dans la périphérie de Shejaiya depuis la semaine dernière, alors que les négociations pour la libération des 59 otages toujours détenus par le Hamas sont au point mort.

Haitham al-Sheikh est le troisième commandant du bataillon de Shejaiya éliminé depuis le début du conflit en octobre 2023, après Jamil Omar Wadiya en mars et Wissam Farhat en décembre 2023.