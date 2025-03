Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a réagi à la publication du rapport de l’ONU accusant Israël de »génocide » et d’utiliser »la violence sexuelle comme stratégie ».

Netanyahou s’est indigné: »Le cirque anti-israélien qui se nomme »la commission des droits de l’homme » de l’ONU s’est déjà illustré en tant qu’institution antisémite, pourrie, soutien du terrorisme et inutile. Ce n’est pas pour rien qu’Israël a décidé de s’en retirer il y a un mois. Au lieu de se concentrer sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis par l’organisation terroriste du Hamas dans le pire massacre commis contre le peuple juif depuis la Shoah, l’ONU choisit une fois de plus d’attaquer l’État d’Israël avec de fausses accusations, y compris des accusations infondées de violence sexuelle. Ce n’est plus la commission des droits de l’homme mais la commission des droits de ceux qui versent le sang des hommes ».

L’ancien Premier ministre, Naftali Bennett, a lui aussi réagi sur son compte X: »L’ONU est devenue l’idiot utile du Hamas. Les pires régimes de l’histoire ont accusé leurs ennemis de leurs propres actes. L’histoire se répète aujourd’hui, l’ONU adoptant cette sinistre méthode. C’est le Hamas qui a attaqué, violé et assassiné des Israéliens. C’est un fait établi. C’est le Hamas qui recourt à la violence sexuelle contre les otages. L’ONU a transformé le bien en mal. Les nations honnêtes doivent condamner l’ONU ».