Bassam A-Saadi, l’un des chefs du Djihad islamique, organisation terroriste, a été condamné mardi à vingt-deux mois de prison par le tribunal militaire de Tsahal. Il avait été interpellé en juillet dernier à Djénine. Le verdict a été prononcé après un procès au cours duquel il a été accusé d’incitation à la violence et d’opérations au service du Djihad islamique.

A-Saadi avait tenté d’échapper aux forces de sécurité, au moment de son arrestation, en présentant une fausse identité, mais il avait été démasqué par Tsahal. Précisons qu’il est connu parmi les membres du Djihad et exerce une grande influence sur l’organisation terroriste. Il a été impliqué dans de nombreuses actions terroristes.

Son interpellation avait suscité de graves désordres dans la rue palestinienne et avait entraîné l’opération ‘Alot Hashahar’ lancée par l’armée israélienne dans la bande de Gaza en août 2022.

Au cours de cette action militaire, Tsahal avait attaqué un certain nombre d’objectifs dans la bande de Gaza et plusieurs routes du sud avaient été fermées à la circulation pour éviter que des véhicules israéliens soient pris pour cible. Pendant l’opération, Tsahal avait éliminé un haut responsable du Djihad islamique de la bande de Gaza, Tayssir al-Jabari, et avait détruit un tunnel servant aux Palestiniens à mener des attaques contre Israël. Un autre chef terroriste avait été abattu: Khaled Mansour.