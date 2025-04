Un incident violent contre un chauffeur de bus a profondément choqué l’opinion publique. L’agression s’est produite à la gare routière centrale de Jérusalem dimanche lorsqu’un groupe d’adolescents a brutalement agressé un contrôleur de la compagnie Egged. L’employé leur avait simplement demandé d’attendre le prochain bus, celui-ci étant déjà à pleine capacité.

Selon les informations recueillies par N12, la victime prévoit de porter plainte auprès de la police. « Je leur ai simplement dit qu’ils ne pouvaient pas monter dans le bus car il n’y avait pas de place, et ils m’ont agressé avec une violence extrême, » a-t-il déclaré aux enquêteurs. « J’ai dû être hospitalisé. C’étaient des adolescents en permission de la yeshiva qui se rendaient au lac de Tibériade. »

Contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, le contrôleur agressé est de confession juive et non arabe. Malgré l’existence d’images de l’agression, les suspects n’ont pas encore été appréhendés, bien qu’une enquête ait été ouverte.

Ces derniers mois, plusieurs incidents violents contre des chauffeurs de bus ont été signalés, dont une agression ayant entraîné une fracture du bras pour un conducteur il y a deux semaines, également à Jérusalem.

Selon les données du Syndicat des travailleurs des transports, une augmentation de 30% des agressions contre les employés des transports publics a été enregistrée ces derniers mois, avec Jérusalem identifiée comme l’épicentre de ces violences.

Le syndicat des chauffeurs réclame que « les travailleurs des transports publics soient dûment reconnus comme des fonctionnaires et que leurs agresseurs soient punis en conséquence », et appelle les entreprises à suspendre temporairement les lignes concernées comme le permet le ministère des Transports. La compagnie Egged a fermement condamné cet « incident grave de violence » et confirme que la police poursuit son enquête.