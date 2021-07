Depuis le virage à 180° effectué par Naftali Benett et Ayelet Shaked, la ligne éditoriale du journal Haaretz a été extrêmement indulgente voir élogieuse à leur égard. Comme l’avait dit avec une déconcertante sincérité Amos Shoken, le Pdg du quotidien post-sioniste, ils ont été utiles à la gauche pour se « débarrasser » de Binyamin Netanyahou, mais après…

Vendredi, l’éditorialiste Yossi Werther a déjà montré que l’attitude du journal changera très rapidement si les nouveaux venus dans le « camp du bien » montrent quelques signes d’indiscipline. Soucieux que la proposition de loi du ministre de la Justice Gideon Saar soit adoptée afin que Binyamin Netanyahou ne puisse plus un jour revenir au pouvoir, Yossi Werther commence déjà à donner un aperçu de ce qui se passera si les invités du moment se montrent récalcitrants et mettent ce projet en danger. Dans son éditorial, il critique vertement Ayelet Shaked, comme au bon vieux temps et lui reproche de mettre des bâtons dans les roues en s’opposant quasi ouvertement au projet de loi du ministre de la Justice et donc… »de rouler pour Binyamin Netanyahou »! Il fustige la ministre : « Ayelet Shaked continue à s’opposer de toutes ses forces, avec un acharnement étrange et incompréhensible, à toute loi qui empêcherait un homme politique sous le coup d’une inculpation de former un gouvernement… ».

L’éditorialiste qui hier encore encensait la ministre de l’Intérieur n’y va pas par le dos de la cuiller : « Shaked continue en fait, de manière bizarrement automatique, de travailler pour Binyamin Netanyahou, de servir son narratif et de faire avancer ses intérêts. La raison n’est pas claire. Qu’espère-t-elle ? Quel est son plan ? Quel est le deal qui se prépare ? Si elle pense encore que le Likoud l’accueillera à bras ouverts et la portera à sa tête, c’est le signe que le soleil du mois de juillet aura perturbé sa clairvoyance et brouillé ses sensations »…

