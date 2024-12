Selon des informations à prendre avec prudence rapportées par le journal saoudien Asharq Al-Awsat, l’accord qui se profilerait entre Israël et le Hamas prévoit un cessez-le-feu de 60 jours et la libération de 30 otages (sur 100) qui répondent aux critères d’urgence humanitaire. Il s’agit soit de personnes âgées soit de personnes dont l’état de santé nécessite une prise en charge urgente. Un otage serait rendu tous les deux jours du cessez-le-feu.

Le journal poursuit en citant une source proche des négociations qui estime que la proposition pourrait être adoptée dans les jours qui viennent. Selon cette source, le Hamas garderait les ”otages les plus importants” pour d’autres vagues de libération.

En Israël, on observe un début de volonté de côté du Hamas de parvenir à un accord, ce qui n’existait pas il y a encore quelques semaines. Néanmoins, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale américain, a indiqué que le Hamas demeurait le principal obstacle à un accord. Il a tenu ses propos après avoir reçu des familles d’otages américains et alors qu’il est attendu en Israël.

Le porte-parole du conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré, quant à lui, après la chute du régime d’Assad: ”Le Hamas regarde maintenant le monde et comprend qu’aucun renfort n’arrivera. Nous espérons que les derniers développements en Syrie renforceront son sentiment de solitude et qu’il acceptera de signer l’accord. Il a tout intérêt à bouger parce que personne ne viendra à son secours. Il ne peut plus compter sur le Hezbollah et sûrement pas sur l’Iran. Le moment est venu pour signer un accord. Nous verrons bien”.