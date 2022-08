Hier soir (jeudi) une attaque aérienne à eu lieu au nord de la Syrie.

D’après une source médiatique liée à l’opposition syrienne installée à Londres, l’objectif de cette attaque était un centre scientifique qui a été détruit.

Des réserves d’armes ont également été visées.

Cette attaque attribuée à Israël intervient une semaine après la précédente et deux jours après que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov s’est sévèrement exprimé aux Nations Unies contre Israël et ses actions en Syrie: « Nous demandons à Israël de respecter les décisions du conseil de sécurité de l’ONU et surtout de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie ».