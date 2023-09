Hier (mercredi), le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, est allé à la rencontre des responsables locaux des collectivités arabes pour des discussions sur la criminalité dans la société arabe.

La rencontre a eu lieu à Oum El Fahm.

Les représentants locaux du parti arabe Balad ont boycotté la rencontre. Dans un entretien au site d’informations arabe Al Djarmaq, le secrétaire général du parti, Adham Jabareen, a déclaré: ”Cette visite n’a aucune importance, elle ne nous apportera rien sur le sujet de la lutte contre la violence et le crime. Lapid veut utiliser cette visite pour rallier les Arabes israéliens aux manifestations à Tel Aviv, rue Kaplan, et pour la gauche israélienne”.

Il poursuit: ”Lapid a été Premier ministre, la criminalité à son époque a progressé et a imprégné la société palestinienne. Pendant le gouvernement Lapid, le nombre de meurtres était élevé, il a encore augmenté sous ce gouvernement et arrive aujourd’hui à 170 morts. La différence entre le gouvernement actuel et le précédent se trouve dans les chiffres mais Lapid est raciste au même titre que Ben Gvir. Ils veulent, tous les deux, agir dans leur intérêt sur le compte de notre société”.

Advertisement

Rappelons que le soir des élections du 1er novembre dernier, tous les yeux de la gauche israélienne étaient tournés vers le parti Balad, qui, s’il avait passé le seuil d’éligibilité aurait transformé la composition de la Knesset et aurait pu donner une coalition à la gauche. Balad a manqué être invalidé pour les élections en raison de son idéologie anti-sioniste et antisémite virulente.

Sur son compte X, Yaïr Lapid a commenté sa visite à Oum El Fahm: ”Cette rencontre, de mon point de vue, n’est ni un commencement, ni un aboutissement. Elle fait partie du travail en commun, sur plusieurs années, que nous avons commencé sous notre gouvernement, que nous poursuivons ensemble dans l’opposition et que nous continuerons ensemble dans le prochain gouvernement”.