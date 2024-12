A l’occasion du 37e anniversaire de la création de l’organisation terroriste du Hamas, un des cadres de l’organisation a accordé une interview à la presse saoudienne.

Ce dernier a avoué: ”Le Hamas souffre d’une véritable crise de leadership. Le déluge d’Al Aqsa (le nom donné par le Hamas à l’attaque du 7 octobre, ndlr) s’est retourné contre nous et nous a noyés dans une mer de sang et de crises. La dernière en date est la chute du régime d’Assad en Syrie avec lequel le Hamas essayait d’améliorer ses relations ces derniers temps”.

D’ailleurs, d’après le site saoudien Elaph, la nouvelle direction syrienne aurait demandé aux groupes terroristes palestiniens présents sur son sol de fermer leurs bureaux, de poser les armes et de démanteler leurs camps d’entrainements avant de quitter la Syrie le plus rapidement possible.

D’après les estimations des médias saoudiens, les chefs du Hamas sont partis se réfugier en Iran mais cherche un autre asile de crainte d’être éliminé par Israël sur le sol iranien.

Le cadre du Hamas interrogé précise que pour le moment la direction de l’organisation terroriste ne sait pas où aller: ”Gaza est complètement détruite”, témoigne-t-il. Il ajoute qu’un accord pour la libération des otages pourrait améliorer légèrement la situation du leadership du Hamas.

En outre, la direction du Hamas agirait toujours depuis Doha au Qatar mais ferait profil bas.