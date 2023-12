L’agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que Saïd Radji Moussawi, un des cadres des Gardiens de la Révolution a été éliminé lors de l’attaque israélienne dans la région de Damas cet après-midi (lundi).

Moussawi était l’un des plus anciens conseillers du régime iranien en Syrie et un proche de Suleimani. Il avait échappé à plusieurs tentatives d’élimination de la part d’Israël, ces dernières années. C’est lui qui assurait le contact entre la Syrie et l’Iran.

Il a été éliminé dans la maison où il se trouvait par un bombardement ciblé de l’armée israélienne.