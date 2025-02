Un touriste espagnol de 30 ans a été grièvement blessé vendredi soir lors d’une attaque au couteau au Mémorial de l’Holocauste de Berlin. Le suspect, un réfugié syrien de 19 ans, aurait agi avec une motivation antisémite clairement établie, selon les autorités allemandes.

D’après le communiqué conjoint de la police et du parquet, le jeune homme « avait mûri depuis plusieurs semaines le projet de tuer des Juifs » et aurait délibérément choisi ce lieu symbolique pour perpétrer son attaque. Les enquêteurs ont découvert dans son sac à dos un tapis de prière, un Coran et des versets coraniques, suggérant une motivation religieuse. Les autorités établissent également un lien avec le conflit entre Israël et le Hamas.

L’agression s’est déroulée vers 18h00 dans le champ de stèles du mémorial, lorsque l’assaillant a attaqué sa victime par derrière. Le touriste espagnol, grièvement blessé au cou, a été sauvé grâce à une intervention chirurgicale d’urgence. Le suspect, qui avait initialement pris la fuite, est revenu sur les lieux trois heures plus tard, où il a été appréhendé par la police qui a remarqué des traces de sang sur ses vêtements.

La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a qualifié cet acte de « crime odieux et brutal », soulignant la gravité particulière d’une attaque antisémite perpétrée dans un lieu dédié à la mémoire des victimes de la Shoah. Le suspect, arrivé en Allemagne en 2023 comme réfugié mineur non accompagné et résidant légalement à Leipzig, a été placé en garde à vue.

Cette attaque survient dans un contexte politique tendu, à deux jours d’élections législatives en Allemagne, et alors que le pays fait face à une série d’attaques violentes impliquant des ressortissants étrangers. Le Mémorial de l’Holocauste, inauguré en 2005 près de la Porte de Brandebourg, comprend plus de deux mille stèles de béton honorant la mémoire des six millions de Juifs exterminés par le régime nazi.