Un bébé de quelques jours a été trouvé dans un carton à Akko. Découvert par des passants, il a été remis à la police. Les forces de l’ordre ont conduit le bébé à l’hôpital pour y recevoir des soins et ont prévenu les services sociaux.

Le petit est en bonne santé et souffre de saignements au niveau du cordon ombilical auquel il était toujours relié.

La police a ouvert une enquête et pour le moment, les caméras de surveillance de la ville sont analysées afin de trouver la ou les personne(s) responsable(s) de l’abandon du bébé.

Les services sociaux sont en contact permanent avec l’hôpital de Nahariya où se trouve le petit.

Les passants qui l’ont découvert sont sous le choc: »J’ai vu un carton et quand j’ai regardé à l’intérieur il y avait un bébé. Il dormait. J’ai voulu vérifier qu’il allait bien et j’ai posé ma main sur lui. Il s’est réveillé et s’est mis à pleurer. Jusqu’à maintenant mon coeur bat à 100 à l’heure, c’est choquant. J’étais avec mes filles, elles ne s’arrêtent pas de pleurer. Je ne crois pas que l’on ait connu une telle chose dans toute l’histoire d’Akko », a témoigné une des personnes qui était sur place.