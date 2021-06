Une émouvante cérémonie aura lieu mardi sur l’esplanade Kikar Safra (mairie) à Jérusalem. La philanthrope juive américaine Dr. Myriam Adelson sera présente pour l’inauguration de cent-cinquante nouveaux scooters-ambulances qu’elle a offert à l’organisation de premiers secours Ihoud Hatzalah. Les scooters ont été exposés sur la place en forme de menorah. A l’issue de la cérémonie, cent-cinquante bénévoles de l’organisation effectueront sur les scooters un cortège près des murailles de la Vieille ville. L’unité des scooters-ambulances d’Ihoud Hatzalah porte le nom de la fondation Sheldon (zl) & Myriam Adelson.

Le fondateur et président d’Ihoud Hatzala, Eli Bir, a déclaré : « Cet événement se déroule en l’honneur des défenseurs d’Israël Sheldon (zl) et Myriam Adelson. Cette nouvelle unité de cent-cinquante nouveaux scooters-ambulances servira à tous nos bénévoles à travers le pays, y compris en Galilée, dans le Néguev et en Judée-Samarie, et elle renforcera le dispositif de sauvetages de vies en Israël. Nous pourrons ainsi apporter des réponses plus rapides aux malades et aux blessés dès les premières minutes et ce, jusqu’à l’arrivée des ambulances.

Photo Ihoud Hatzalah