Selon la chaîne libanaise Al Mayadeen, proche du Hezbollah, un cargo de marchandises appartenant à une compagnie israélienne a été visé mardi alors qu’il naviguait en mer d’Arabie, près du port émirati de Fujaïrah. Cette zone est située entre le Golfe d’Oman et le Golfe persique, donc non loin des côtes iraniennes. Il aurait été touché par un missile ou par un drone. Le bâtiment qui porte le nom « Hyperion Ray » appartient à l’homme d’affaires Ramy Unger et c’est le deuxième cargo lui appartenant qui est ainsi visé par les Iraniens. Il y a un mois, c’était le « Helios Ray » qui subissait des dégâts après avoir été touché par un missile.

Il n’y a pas eu de victimes et les dégâts sont très légers. Des médias iraniens indiquent que le bateau était suivi depuis deux jours déjà, depuis qu’il avait quitté le port d’Al-Ahmadi au Koweït en direction du port de Fujaïrah.

Photo illustration