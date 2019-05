Le porte-parole de Tsahal a annoncé lundi soir qu’un appareil de Tsahal qui effectuait un vol de routine dans le nord d’Israël avait été visé par un missile anti-aérien tiré depuis le territoire syrien, dans la région de Kuneitra. L’appareil n’a pas été touché. La réaction de Tsahal a été très rapide et des appreils ont détruit la rampe depuis laquelle le missile avait été tiré. De source syrienne, il y aurait eu un officier syrien tué et plusieurs blessés dont un dans un état grave.

Tsahal a avertit qu’il considérait cette provocation « avec la plus grande gravité ». Le Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou a prévenu qu’Israël ne tolérera pas de tels actes et que toute attaque ou provocation sera suivie d’une « réaction ferme et puissante ».

Vidéo:

Photo Ofer Zidon / Flash 90