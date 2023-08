Un vol Seychelles-Tel Aviv de la compagnie Air Seychelles, a dû atterrir à Jeddah, en Arabie Saoudite en fin de journée (lundi), après une panne technique.

La compagnie a assuré que les passagers étaient en sécurité, un nouvel appareil doit être affrété pour les emmener jusqu’à Tel Aviv.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a été informé de la situation et suit de près le déroulement des événements.

Il y a un peu plus d’un an, l’Arabie Saoudite avait annoncé l’autorisation pour les vols en direction et en provenance de Tel Aviv, de traverser son espace aérien. L’aéroport de Jeddah est même défini comme un aéroport de secours en cas d’urgence sur une telle ligne.