Après que le président Rivlin ait chargé Binyamin Netanyahou de former un gouvernement, le président de la Liste arabe Ayman Oudeh a fait un aveu: le parti Balad (3 députés) à sciemment retiré son soutien à Benny Gantz dans un but bien précis demandé par la liste Bleu-Blanc: que Gantz se présente devant le président Rivlin avec moins de recommandations que Binyamin Netanyahou. L’objectif étant que le Premier ministre obtienne le mandat en premier et échoue, et que Benny Gantz obtienne ensuite la responsabilité de former un gouvernement, pensant que cela sera plus facile par crainte de nouvelles élections. Ayman Oudeh a confié que l’intermédiaire venu demander cette faveur au nom de Bleu-Blanc a été Ofer Shelah’, membre de l’aile gauche de Yesh Atid.

Toutes les compromissions sont possibles pour faire chuter Binyamin Netanyahou.

Mais selon la loi, si Binyamin Netanyahou échoue dans sa mission, le président Rivlin n’est pas obligé de confier la tâche à Benny Gantz mais à tout député qui serait capable de présenter une coalition d’au moins 61 députés.

Photo Gili Yaari / Flash 90