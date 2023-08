Ce matin (lundi), l’avant-poste Aïra Sha’har dans le Binyamin a été évacué par les forces de l’ordre. Selon les accords de coalition, aucune évacuation de ce genre ne peut être réalisée sans l’autorisation préalable du ministre au sein du ministère de la Défense, Betsalel Smotrich.

Les habitants de l’avant-poste et des alentours fulminent contre le ministre: ”Le gouvernement de droite poursuit la politique de Gantz et Lapid, qui consiste à porter atteinte à la présence juive et à détruire des maisons. Cette évacuation est d’autant plus grave qu’elle intervient une semaine après la diffamation des habitants juifs de la région, des héros qui n’ont fait que se défendre. Après que l’accusation de meurtre s’est effondrée devant le tribunal, il a été décidé de procéder à une évacuation en guise de vengeance en détruisant la présence juive. Des maisons où vivent des familles avec des enfants sont en train d’être détruites, des logements qui existent depuis plus de six mois, qui sont sous l’autorité du ministre Betsalel Smotrich. Nous sommes scandalisés par le fait que Smotrich choisisse de se battre contre la présence juive”.

La député Limor Son Har Meleh (Otsma Yehoudit) s’est déplacée pour apporter son soutien aux habitants de l’avant-poste.

Les services du ministre Smotrich ont tenu à expliquer pourquoi cette évacuation était inévitable: ”Il s’agit de logements qui ont été construits sur un terrain privé arabe qu’il est impossible de régulariser comme terre pour un avant-poste juif. Hélas, nous ne sommes pas parvenus à trouver une solution pour transférer ces terres sous l’autorité de l’Etat comme nous avons pu le faire à d’autres endroits, comme à Homesh, par exemple. Sous notre mandat, nous construisons et régularisons des localités juives à un rythme sans précédent et nous le faisons avec intelligence, autorité et dans les règles”.

En effet, il convient de souligner que depuis l’entrée en fonction de Betsalel Smotrich, ce dernier a donné pour consigne d’éviter les évacuations d’avant-postes en Judée-Samarie et de les transposer, même en l’absence de toutes les autorisations nécessaires pour qu’ils soient ajoutés aux terres de l’Etat. Dans le cas de Aïra Sha’har, le terrain, qui est une terre privée arabe, ne se prête pas à une telle démarche.