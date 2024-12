Dans l’après-midi (samedi), près de 12 heures après la chute à Yaffo d’un missile balistique en provenance du Yémen, les sirènes ont retenti dans le Neguev occidental et en bordure de Gaza.

Le missile provenait de l’est d’après Tsahal et a été intercepté.

Concernant l’échec de l’interception du missile lancé cette nuit du Yémen et qui a fait 16 blessés légers à Yaffo, Tsahal a indiqué que des leçons ont déjà été tirées d’après les premiers éléments de l’enquête.

»Une partie des leçons tirées sont déjà mises en application sur le plan de l’interception et des alertes », a déclaré le porte-parole de Tsahal. Il a ajouté: »Nous ne donnerons pas plus de détails sur le fonctionnement de la défense anti-aérienne afin de préserver la sécurité de l’Etat. Nous rappelons que la défense anti-aérienne n’est pas hermétique et qu’il convient de suivre les consignes du commandement du Front intérieur ».