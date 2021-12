La situation sécuritaire intérieure se délite de jour en jour. Après les jets de pierres sur des voitures et des autobus, notamment dans le Néguev, en Judée-Samarie et à Jérusalem, c’est cette fois-ci dans le centre du pays qu’un autobus de la ligne 39 qui a été visé par des coups de feu alors qu’il effectuait la liaison entre Tamar et Netanya.

Une voiture a soudain barré la route du bus à l’une des stations de la ville de Tira. Alors que le chauffeur tentait de contourner la voiture pour quitter les lieux, un homme cagoulé en est sorti armé d’un fusil automatique et a ouvert le feu. Ayant compris très rapidement ce qui se passe, le chauffeur a eu la vie sauve en se jetant par terre. Il a appelé la police qui est à la recherche de l’agresseur qui a pris la fuite. L’Union des conducteurs de bus a publié un communiqué dénonçant la grave dégradation de la situation sécuritaire en Israël et en particulier les dangers que courent les conducteurs de bus et leurs passagers.

Photo Hillel Maeir / Flash 90