La terreur sur les routes de Judée-Samarie ne connait pas de répit. Cette nuit (jeudi à vendredi), un autobus d’Egged a été la cible de coups de feu sur la route 60 près d’Ofra, dans le Binyamin.

Le bus a été touché mais les vitres blindées ont protégé les passagers – 8 au total, à cette heure tardive – et on ne déplore aucun blessé. Les terroristes ont réussi à s’enfuir et Tsahal est actuellement à leur recherche.

Un des passagers a témoigné sur Ynet: « Nous étions sur la route entre Jérusalem et Ariel et soudain nous avons entendu des boums l’un après l’autre. Au début, nous avons pensé qu’il s’agissait de pierres ou de bouteilles incendiaires. Je me suis levé et j’ai commencé à rassurer les gens qui étaient en panique. Le chauffeur a continué sa route jusqu’à Shilo et là il s’est arrêté et nous avons vu l’armée. C’est quand nous sommes descendus du bus et que nous avons vu les impacts que nous avons compris qu’il s’agissait de coups de feu. Je me suis rendu compte que les impacts étaient à quelques centimètres de là où j’étais assis. Nous ne pouvons pas passer cet attentat sous silence ».

Le président du Conseil régional du Binyamin, Israël Gantz, a appelé à agir plus sévèrement après de tels actes terroristes: »Les forces de sécurité ne doivent pas seulement poursuivre les terroristes qui ont tiré sur le bus Egged cette nuit près d’Ofra, elles doivent aussi faire payer un prix lourd à la population et aux dirigeants qui les soutiennent ».