C’est la première fois que les services de sécurité israéliens sont confrontés à une telle situation. Un objet technique destiné à faire dérailler le train a été déposé sur les rails de la ligne près d’Akko pendant Rosh Hashana.

Profitant de l’arrêt de la circulation ferroviaire pendant deux jours, les terroristes ont déposé cet instrument dans le but de faire dérailler le train dès la reprise du trafic à la sortie de la fête. La zone n’a pas été choisie par hasard puisque d’après les forces de l’ordre, il s’agit d’un endroit difficile d’accès et il aurait été long et difficile d’évacuer tous les passagers.

Heureusement, l’objet suspect a été détecté par la police avant la reprise du trafic, déjouant ainsi un attentat qui aurait pu être d’une extrême gravité.

Le Shabak a arrêté plus tôt un Arabe israélien soupçonné d’être impliqué mais il a finalement été relaché. Les services de sécurité sont toujours à la recherche des responsables de cette action terroriste.