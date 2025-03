Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a annoncé ce lundi avoir neutralisé un terroriste qui planifiait des attentats contre une synagogue dans la région de Moscou et une station de métro de la capitale. Selon l’agence de presse RIA, l’individu a été neutralisé après avoir ouvert le feu sur les agents du FSB venus procéder à son arrestation.

D’après les autorités russes, le suspect était un citoyen russe originaire d’un pays d’Asie centrale qui préparait des attaques à l’explosif. Les enquêteurs ont établi que le terroriste avait déjà effectué des repérages et acheté les composants nécessaires à la fabrication d’engins explosifs improvisés. Son plan prévoyait de fuir vers l’Afghanistan après les attentats.

Une perquisition au domicile du suspect a permis de découvrir des armes et du matériel servant à la confection de bombes artisanales. Les images diffusées par le FSB montrent le corps du terroriste, son arme, ainsi que divers composants d’explosifs. Les enquêteurs ont également trouvé sur son téléphone portable des éléments de propagande de l’État islamique.

L’agence RIA a indiqué que les services de sécurité russes avaient renforcé leur surveillance autour des institutions juives ces derniers mois, en raison des tensions au Moyen-Orient et des craintes d’attaques antisémites.

Les sites juifs sont régulièrement visés par des projets d’attentats en Russie. En mars 2024, les autorités avaient déjà annoncé avoir déjoué une attaque de l’EI contre une synagogue à Moscou. Plus récemment, en juin, des terroristes ont mené une attaque coordonnée au Daghestan, ciblant des synagogues et des églises, tuant un prêtre et assassinant 19 policiers et civils.

La Russie demeure une cible privilégiée pour l’État islamique et d’autres organisations djihadistes. En avril dernier, le pays a connu sa plus grave attaque terroriste depuis deux décennies lorsque des membres de l’EI ont attaqué une salle de concert dans la banlieue de Moscou, faisant 145 morts et plus de 180 blessés – l’attentat le plus meurtrier perpétré par l’organisation sur le sol européen.