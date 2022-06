Il y a deux semaines, le ministère israélien des Affaires étrangères déconseillait vivement à ses ressortissants de se rendre en Turquie. La menace terroriste iranienne y est très importante et prise très au sérieux par les autorités.

On apprend aujourd’hui qu’Israël en collaboration avec les autorités turques a déjoué un grand attentat contre des Israéliens en Turquie, il y a un peu plus d’un mois.

L’attentat diligenté par l’Iran visait plusieurs cibles israéliennes en Turquie et c’est grâce à un travail commun entre le Mossad et les services de renseignements turcs qu’un drame a pu être évité.

Ce sont les services de sécurité israéliens qui ont alerté leurs homologues turcs de l’intention de l’Iran de perpétrer plusieurs attaques contre des cibles israéliennes. Ces derniers ont donc prêté main forte afin de repérer les infrastructures iraniennes agissant en Turquie.

Cette tentative d’attentat et les différentes menaces iraniennes de s’en prendre à des cibles israéliennes dans le monde font suite aux éliminations ciblées de plusieurs cadres du régime iranien desquelles les Gardiens de la Révolution ont appelé à se venger.