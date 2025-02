Le Shabak et Tsahal ont annoncé ce soir (mardi) avoir déjoué un attentat à la bombe de grande ampleur qui visait les forces israéliennes opérant en Judée-Samarie.

Le mois dernier, lors d’une opération conjointe du Shabak, de Tsahal et des forces d’intervention Yamam, plusieurs cellules terroristes originaires de Kabatiya, près de Jénine, ont été arrêtées. Ces cellules prévoyaient de mener des attentats majeurs dans un avenir proche.

Le 11 janvier, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les forces du Shabak, du Yamam et de la brigade de Samarie ont arrêté Ahmad Ali Zakarneh et Tarek Abu Zeid à Naplouse, alors qu’ils se rendaient pour commettre une fusillade à Hawara. Deux fusils M16 ont été trouvés en leur possession. Au cours de leur interrogatoire, il est apparu que les deux hommes agissaient pour le compte de terroristes du bataillon de Jénine et qu’ils avaient reçu une bombe de 100 kg, destinée à un attentat à la bombe contre les forces de Tsahal.

Suite aux renseignements obtenus lors de l’interrogatoire, une autre opération a été menée hier soir (lundi) à Kabatiya. D’autres membres de la cellule terroriste ont été arrêtés par les forces du Shabak et de Tsahal.

Des armes supplémentaires ont été saisies, dont l’engin explosif de forte puissance, qui aurait pu provoquer des pertes massives.

L’interrogatoire des suspects se poursuit au sein du Shabak et les forces de sécurité israéliennes soulignent leur engagement à lutter sans relâche contre le terrorisme et pour protéger les citoyens d’Israël.