Muhammad Abdallah Kounta, athlète de l’équipe olympique de France, a été suspendu par la fédération française d’athlétisme pour avoir publié des messages de soutien au Hamas et loué l’attaque du 7 octobre.

C’est le compte X SwordOfSalomon qui a signalé les posts de ce coureur: ”Kounta a fait l’apologie des terroristes du Hamas dès le 7/10, a incité à la haine d’Israel, a banalisé la Shoah et a cité une sourate du Coran considérant les Juifs et les Chrétiens comme des ennemis. Il a également qualifié la France, le pays qu’il représente, de « soufFrance » et a reposté une publication la qualifiant de « pays de racistes dégénérés ». De plus, sur son compte Facebook personnel, Kounta a liké la page de Hassan El-Banna, le fondateur de la confrérie islamiste des Frères musulmans.. Nous demandons à la Fédération Française d’Athlétisme d’exclure immédiatement Kounta, afin qu’il ne puisse plus jamais représenter un pays qu’il méprise aussi ouvertement. Ses incitations à la haine envers d’autres nations, religions et athlètes, sont non seulement contraires aux valeurs fondamentales du sport, mais aussi inacceptables pour quelqu’un censé porter les couleurs de la France”, peut-on lire sur le compte de SwordOfSalomon.

Grâce à l’intervention de Patrick Karam, vice-président du conseil régional d’Ile de France, la fédération française d’athlétisme a décidé de suspendre Kounta.

La ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a salué cette décision; ”Merci SwordOfSalomon et Patrick Karam pour votre vigilance face aux propos aussi choquants qu’inadmissibles de M.A. Kounta. Le Président de la Fédération française d’athlétisme m’a confirmé avoir suspendu l’athlète, saisi le Procureur de la République ainsi que la Commission de discipline de la Fédération”.