Un habitant de Hevron de 50 ans qui s’est converti au judaïsme à Bené Beraq est actuellement emprisonné dans les geôles de l’Autorité Palestinienne depuis Yom Kippour. Selon l’un des amis juifs il a été torturé notamment par des brûlures aux mains et aux pieds. L’homme avait étudié quelques mois au Machon Meïr à Jérusalem avant de poursuivre son processus de conversion à Bené Beraq auprès du rav Nissim Karlitz zatsal décédé lundi soir. Il travaillait depuis quelques temps dans un petit supermarché dans la région de Jérusalem, ayant obtenu un permis de séjour provisoire en Israël.

A la veille de Yom Kippour, il s’est rendu à un rendez-vous avec l’un de ses neuf enfants, tous musulmans, près de la localité de Karmei Tzour dans le Goush Etzion. Lors de cette rencontre, un véhicule s’est soudain approché, quatre individus en sont sortis et l’ont fait entrer de force dans leur voiture. Ils l’ont ensuite emmené au poste de police de Hevron où il a été mis en cellule.

Depuis sa cellule il a réussi à téléphoner à un ami, Haïm Pereg, habitant du Yishouv juif de Hevron. Il lui a raconté les coups qu’il lui ont été infligés par la police de l’AP ainsi que des actes de torture physique dont il a été l’objet. Haïm Pereg lui a promis de tout faire pour le faire libérer: « Pour moi, il est comme un frère et j’alerterai le monde entier jusqu’à ce qu’il soit libre. Son grand-père avait déjà sauvé des Juifs durant les massacres de Hevron en 1929, et maintenant qu’il est en danger, il est de notre devoir historique et moral de le sauver ».

Alertée par Haïm Pereg, l’Administration civile en Judée-Samarie a dit ne rien pouvoir faire, l’affaire étant « intra-palestinienne »! L’avocat Michaël Tapalo, spécialiste dans les affaire liées aux ‘Palestiniens’ qui aident Israël, a accepté d’aider le prisonnier.

Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan s’est insurgé contre le refus de l’Administration civile de prendre l’affaire en main: « S’il s’était agi d’un juif citoyen français ou allemand auraient-il aussi expliqué qu’il s’agit d’une affaire intérieure palestinienne?! Il s’agit d’un être humain persécuté par l’AP pour l’unique fait qu’il s’est converti au judaïsme! L’Etat d’Israël a le devoir d’agir par tous les moyens pour le faire libérer ». Yossi Dagan a contacté l’Administration civile mais aussi des ministres et députés afin qu’ils se mobilisent, mais pour l’instant sans résultats.

