Zeev Raz, un ancien pilote de Tsahal, qui a notamment participé à l’expédition contre le réacteur nucléaire irakien, a appelé dans un post publié sur FaceBook à tuer Binyamin Netanyahou avant de se rétracter plus d’un jour plus tard face au tollé provoqué et à l’annonce de l’ouverture d’une enquête contre lui.

Sur FaceBook, Zeev Raz a écrit:

»Si un gouvernement se forme et s’octroie des pouvoirs dictatoriaux, le chef de ce gouvernement mérite la mort, lui, ses ministres et ses exécutants. Si un homme, étranger ou israélien, veut contrôler mon pays de manière dictatoriale, c’est un devoir de le tuer. Ce n’est pas poli, cela donne des frissons, mais il vaut mieux tuer les criminels avant qu’il n’y ait beaucoup de morts d’innocents ».

Le post a été publié vendredi et ce soir (samedi), Zeev Raz l’a effacé et expliqué qu’il s’agissait d’une citation d’un enseignant à l’université de Tel Aviv avec laquelle il ne s’identifait pas du tout.

La police a annoncé avoir déposé une demande au Parquet pour ouvrir une enquête contre Raz.

Les leaders de l’opposition, Yaïr Lapid et Benny Gantz, se sont désolidarisés de ces positions et ont affirmé qu’ils rejetaient toute forme de violence ou d’incitation à la haine.

Le Likoud a vivement condamné le post de Zeev Raz: »L’incitation à la haine contre le Premier ministre bat tous les records. Nous sommes profondément choqués par l’appel au meurtre de Zeev Raz contre le Premier ministre et ses ministres. Le Shabak et la police doivent agir immédiatement pour l’arrêter ainsi que les autres personnes qui incitent à la haine contre le Premier ministre Netanyahou ».

Le ministre Betsalel Smotrich a lui aussi été scandalisé: »Vous avez perdu les pédales. Cela commence par le chef de l’opposition, Lapid, qui, de manière totalement irresponsable, encourage les investisseurs à se retirer d’Israël pour Singapour et essaie de nuire à l’économie israélienne, cela continue avec Me Hodek qui incite à prendre les armes et maintenant Zeev Raz qui appelle ouvertement au meurtre du Premier ministre et des ministres. Les membres de l’opposition doivent faire preuve de plus de sens des responsabilités et mettre un terme à tout cela ».