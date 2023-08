Michael Flynn, l’ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump, au début de son mandat présidentiel, a prononcé des propos sur les Juifs pendant la Shoah qui ont scandalisé.

Il a estimé que les mères juives avaient donné leurs enfants à Auschwitz de leur plein gré. Dans un discours qu’il a prononcé dans une église du Michigan, il a raconté sa visite à Auschwitz et a partagé avec l’assemblée ce qui l’a dérangé sur place: ”L’idée qu’une mère juive donne de son plein gré ses enfants pour qu’ils soient entassés comme des sardines dans un train. J’ai demandé au guide: dites-moi quels étaient les règles des gardiens? Il n’y avait pas beaucoup de gardiens mais des milliers de gens ont simplement dit, OK, voilà mon enfant, et sont montés dans le train”.

Ces propos ont été visionnés plus de 8 millions de fois sur X (anciennement Twitter) et ont provoqué un tollé au sein de la communauté juive et au-delà. Le musée d’Auschwitz a réagi pour condamner ces propos qualifiés de ”déformation de l’histoire”. Le musée a ajouté dans son message: ”L’affirmation selon laquelle les Juifs auraient pu facilement s’opposer au processus pendant leur transfert pour être exterminés juste parce qu’ils étaient plus nombreux que les gardiens est une vision très simpliste de la situation à laquelle ils devaient faire face. Des actes de résistance ont bien eu lieu sous différentes formes à travers les pays sous occupation allemande, il est fondamental de reconnaitre la complexité et les défis qui ont fait obstacle à ces efforts. Il faut se rappeler que les prisonniers juifs d’Auschwitz ont organisé la plus grande révolte de l’histoire du camp. Les conditions pour une résistance juive étaient presque inexistantes en raison de la force de soumission et de la cruauté de l’occupation allemande. Accuser les victimes de ne pas s’être révoltées davantage est une déformation de l’histoire. L’idée que les Juifs doivent être responsables de l’assassinat de leur peuple n’est pas seulement fausse et blessante, elle ne prend pas en compte la force dont disposaient les Allemands à leur encontre. Elle ignore le rapport de forces qui existait dans le cadre du régime nazi”.