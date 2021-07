Le richissime homme d’affaires bédouin Yaqoub Abu Al-Kiyan, originaire de la ville de ‘Houra dans le Néguev a été interrogé par la police et le Shin Bet puis inculpé pour contact avec agent étranger et intelligence avec l’ennemi. Il est soupçonné d’avoir fourni des renseignements sensibles à un ressortissant libano-irakien, Khaider Al-Mashadani, lui-même agent de contact avec les services secrets iraniens. Al-Kiyan avait été choisi par l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon pour figurer sur la liste de son parti Telem il y a trois ans.

Voici ce que disait de lui Moshé Yaalon à l’intention des électeurs : « L’équipe qui m’accompagne est composée de gens de terrain, de gens qui sont venus travailler pour vous et qui feront revenir le pays dans le droit chemin. Des personnes qui amènent des preuves d’action et de fidélité, des personnes qui n’ont pas peur du dur labeur, des personnes qui agissent même lorsque les caméras sont éteintes. Yaqub Abu Al-Kiyan, l’une des personnalités les plus en vue de la population bédouine, s’est construit avec ses dix doigts. Il travaille très dur et oeuvre beaucoup en faveur de la population bédouine et pour les minorités en général ». Yaqub Abu Al-Kiyan s’est surtout construit…un magnifique villa…

L’homme d’affaires avait profité de sa proximité d’avec des personnalités israéliennes pour leur soutirer des informations qu’il transmettait. Il avait notamment réussi à obtenir l’emploi du temps du ministre de la Défense Benny Gantz.

Yaqub Abu Al-Kiyan s’était aussi distingué lors des émeutes pogromistes arabes à Lod où il incitait publiquement contre Israël :

בתגובה לחשיפה שלנו על דבריו החמורים של המועמד לשעבר של מפלגת תל"ם, יעקב אבו אלקיעאן, הוא התראיין אתמול בחדשות 12 והסביר שמחפשים אותו ומסיתים נגדו.

הנה דבריו. תחליטו בעצמכם. pic.twitter.com/9hLtuyVYCX — עד כאן – Ad Kan (@adkanorg) May 18, 2021

Photo organisation « Ad Kan »