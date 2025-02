La petite Hymanut Kassou a disparu mystérieusement le 25 février 2024. Elle avait alors 9 ans et vivait au merkaz klita (centre d’intégration) de Tsfat avec sa famille, montée d’Ethiopie deux ans auparavant.

Dès qu’elle a été portée disparue, la police s’est lancée à sa recherche. Elle a été aperçue pour la dernière fois près du merkaz klita et depuis sa trace a été perdue.

Un an plus tard, la police n’a pas la moindre piste. Plusieurs hyptothèses ont été explorées dont celle d’une querelle familiale. Mais la fillette est toujours introuvable. La famille estime aujourd’hui qu’Hymanut a été oubliée par les autorités de police et de l’Etat.

Les quelques témoins sont des enfants, ils ont transmis à la police leur version des faits. Si elles divergent sur certains points, toutes décrivent un enlèvement.

La famille réclame donc qu’Hymanut soit reconnue comme victime d’un enlèvement et pas simplement comme »disparue »: »Celui qui a enlevé Hymanut connaissait les méthodes de la police », déclare sa tante Eden, »Je ne fais pas confiance à tous ceux qui sont dans le merkaz klita. Je pense que la police nous cache des informations. Ne trouver aucune piste sur une fillette qui a disparu en pleine ville? ».

La police indique de son côté ne pas avoir abandonné l’enquête et informer la famille de tous les développements.