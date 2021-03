Ce fut l’un des événements les plus tragiques de notre histoire, qui changea notre passé et notre présent. Un événement grave, terrible et triste:

Le péché du veau d’or. Nous violâmes un contrat, profanâmes un serment, trahîmes. Et nous en payons le prix à ce jour.

Pourtant, nous sommes toujours l’épouse qu’Hachem aime inconditionnellement, d’un amour aveugle et inextinguible.

Et ce n’est pas un hasard si le chapitre dans lequel l’histoire de ce grave péché est rapportée est le 32 – ל »ב en hébreu – qui signifie לב- cœur.

Le message est clair. Toute explication à ce sujet serait superflue.

« Des torrents d’eau ne sauraient éteindre l’amour, des fleuves le noyer » (Cantique des Cantiques).

