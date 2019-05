La pièce de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui a été un succès tant au cinéma qu’au théâtre. Aujourd’hui, c’est sur les planches israéliennes que le »théâtre de l’Ouragan », joyeuse troupe composée d’olim francophones, vous propose de la découvrir.

Apporter la culture française sans exclure la culture israélienne

Le Théâtre de l’Ouragan est une jeune troupe formée par des olim qui ont tous un point commun: valoriser en Israël, la culture dans laquelle ils ont grandi, les grands noms qui ont guidé leurs premiers pas artistiques. Pour Béatrice Nakache, cela a commencé par son père, André Halimi: »Je suis beaucoup guidée dans mes choix artistiques par la volonté de promouvoir les œuvres de mon père et par un principe qu’il m’a légué: réaliser et faire ce que l’on aime. La scène n’est pas un métier mais une passion, un plaisir ». Ainsi, Béatrice, qui se dit avant tout comédienne, a aussi commencé à produire des spectacles en Israël: « A Paris, j’avais l’habitude de sortir régulièrement. J’avais besoin de cette culture française, dans le bain israélien et le public francophone aussi ».

La famille au cœur

Avec »Un air de famille », Béatrice n’en est donc pas à son coup d’essai en Israël. « C’est Eric Binisti qui m’a donné l’idée de réaliser cette pièce. Elle me plait beaucoup parce que je m’identifie bien à Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, qui sont de ma génération. Mais aussi, elle est une pièce moderne avec un petit côté rétro, qui me séduit, elle ne se démode pas, on ne se lasse jamais du texte. Le thème de la famille est universel ».

Pour Eric Binisti, qui campe le rôle du barman dans la pièce, »c’est l’histoire des relations humaines qui est relaté: la réussite sociale, fonder une famille, réussir sa vie, se comparer et être comparé aux autres ». Son rôle lui permet de prendre du recul sur toutes les discussions familiales, puisqu’il n’est pas membre de la famille: »cet œil extérieur me convient bien. Finalement, on s’aperçoit que toutes les familles traversent plus ou moins les mêmes galères ».

Et cette notion de famille parle à un double niveau aux acteurs de la troupe, puisqu’ils ont tous trouvé aussi une famille au sein du Théâtre de l’Ouragan. « Nous sommes 6 comédiens et l’on peut dire que l’ambiance au sein de la troupe est familiale », nous déclare Eric Binisti. Nadia Ruck, la doyenne, renchérit: »On s’entend très bien, et on est aussi capable de débattre, de se disputer, le tout dans l’intérêt de notre troupe et de la qualité du spectacle. Nous faisons tout pour réussir ».

La touche personnelle

« Cette pièce, tout le monde la connait », nous lance Eric Binisti, »ce qui nous met une pression supplémentaire. Finalement, le résultat est le fruit de notre manière de jouer. Le texte est inchangé mais nos interprétations reprennent notre vision de la famille ».

Pour Nadia, la surprise aura lieu le soir de la représentation: »Quand on accepte un rôle, on ne sait jamais vraiment ce qu’il donnera. Pendant les répétitions, il se dévoile et ce n’est que lors de la représentation que l’on sait vraiment jusqu’où il aura évolué ».

Tous s’accordent à dire que leur version de cette pièce ultra connue, sera unique. »Nous n’imitons pas, nous vivons le texte à notre manière », souligne Béatrice, »chaque comédien correspond bien à son personnage, la distribution est très bonne ».

Et elle conclut: »finalement le message de la pièce est assez positif. Il s’agit d’un dîner lors duquel chacun s’exprime. C’est cela une famille: une cellule où chacun doit pouvoir dire ce qu’il a sur le cœur. C’est toujours plus sain de partager ».

Le Théâtre de l’Ouragan et LPH PROD ont décidé de soutenir Lehosheet yad, une association d’aide et de soutien aux enfants atteints du cancer en Israël, fondée il y a une dizaine d’années par le rabbin Avraham Attar et d’autres parents d’enfants malades.

Grâce à l’impulsion de Yoni Darmon de Binyamina, l’association dispose depuis un an d’une antenne en France.

Il a été prouvé que le bonheur est le traitement qui guérit le mieux, et la mission que s’est fixée Lehosheet Yad est d’apporter aux enfants une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie..

10 shekels par place vendue pour le spectacle « Un Air de Famille » permettront d’aider à l’organisation d’un voyage découverte de Paris pour un groupe d’enfants.

Un air de famille

Mer. 12/06, 20h30, Eshkol Hapaïs, Ha’haïl 46, Raanana

Jeu 20/06, 20h30, Beit Frankfurt, Rehov Kitzis 33, Tel Aviv

Dim 23/06, 20h30, Beit Shmuel, Eliahou Shama 6, Jérusalem

Réservations: www.culturaccess.com / 073-2160486