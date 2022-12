Le parti Otsma Yehoudit d’Itamar Ben Gvir est parvenu à s’entendre avec le Likoud sur plusieurs thèmes qui lui tiennent à coeur.

En plus d’être ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir occupera aussi le poste de président par intérim de la commission des ministres concernant les lois, une commission centrale du travail législatif.

Un autre acquis, qui peut paraitre plus étonnant, est celui de l’annulation de la clause qui interdit à tout parti ou toute personne raciste ou qui nie le droit à l’existence de l’Etat d’Israël comme Etat juif et démocratique, de se présenter à la Knesset.

Cette clause dispose: »Une liste ou un candidat aux élections à la Knesset ne pourront pas se présenter si l’un de leurs buts ou de leurs actions, y compris leurs déclarations, expressément ou de manière sous-entendue, vise à nier l’existence de l’Etat comme un Etat juif et démocratique et/ou incite au racisme ».

C’est sur la base de cette loi que des personnages publics comme le Dr Michaël Ben Ari, Barouh Marzel ou Bentsi Gopstein, ont vu leur candidature à la Knesset invalidée par la Cour Suprême.

Le parti Otsma Yehoudit fait remarquer que cette clause n’est appliquée qu’envers les Juifs et jamais envers des candidats ou des listes arabes, qui pourtant semblent tomber sous le coup de cette loi. C’est pour cette raison, dit le parti de Ben Gvir, que cette clause n’a aucune raison d’être, si ce n’est d’empêcher des Juifs de se présenter aux élections. Par conséquent, il demande son annulation, ce que Netanyahou a accepté.

L’annonce de cette décision a fait réagir à gauche. Merav Mihaeli, la présidente du parti Avoda a déclaré: »Félicitations au Hamas auquel Bibi ouvre les portes pour être élu à la Knesset. Bibi a aussi vendu le sionisme ».

La député Yesh Atid, Merav Ben Ari, a elle écrit sur le ton de la moquerie: »Un gouvernement à droite toute. Hahahahaha ».

Plus inattendu, le Dr Michaël Ben Ari a tourné une vidéo dans laquelle il explique pourquoi il s’oppose à l’annulation de cette clause, bien que cela lui permettrait de se présenter à la Knesset.

« Il est évident que je suis totalement opposé à l’annulation de cette clause. Elle est très importante. Le racisme est l’une des pires choses qui existent au sein de l’Humanité. Nous ne pouvons pas autoriser les terroristes et soutiens de terroristes à se présenter à la Knesset. Soi-disant pour valider ma candidature, on va éliminer la possibilité d’invalider des soutiens du terrorisme comme Ahmed Tibi, Samy Abou Sh’hada ou Aïda Souleiman. Je ne suis pas raciste. Lorsque la juge Hayot a dû justifier l’invalidation de ma candidature, elle n’a pas trouvé de preuve de mon racisme supposé, alors elle a écrit que j’avais traité les Arabes de chiens. Je mets au défi quiconque de trouver un endroit où j’ai dit cela. Ils trouveront toujours comment invalider les candidatures comme la mienne. Je vous le demande, n’annulez pas cette clause. Les terroristes et les racistes n’ont pas leur place à la Knesset. Ce qu’il faut faire c’est restreindre le pouvoir de la Cour suprême ».