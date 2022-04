Depuis la démission d’Idit Silman, la coalition tente de trouver des solutions qui lui permettraient de se maintenir au pouvoir. En effet, à l’heure actuelle, elle ne dispose plus de la majorité et à la reprise des travaux parlementaires au mois de mai, elle court le risque d’une part de ne plus pouvoir faire voter aucune loi et d’autre part, de faire face à un vote qui entrainera l’organisation d’élections anticipées.

Les responsables de la coalition font donc tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher ces deux scénarios de ce produire. Et apparemment, vraiment tout, puisque ces derniers jours, ils ont décidé de se tourner vers la liste arabe unifiée d’Ahmed Tibi et d’Ayman Oudeh qui dispose de six mandats.

Cette liste était jusqu’à aujourd’hui, la ligne rouge à ne pas franchir. Lorsque Ra’am est entré dans la coalition, l’un des arguments étaient que ce parti était justement différent de la liste unifiée puisqu’il ne s’intéressait qu’aux sujets civils et n’avaient pas d’intention nationaliste. Et on ajoutait: »contrairement à la liste arabe unifiée ».

La fin justifierait-elle les moyens? Depuis quelques jours, des responsables de la coalition font pression sur les députés de la liste arabe unifiée afin qu’ils ne votent pas la dissolution de la Knesset. Ce matin, on apprend que ces mêmes responsables ont demandé aux juristes de rédiger un accord de soutien extérieur au gouvernement qui serait signé avec les députés de la liste arabe unifiée. D’après les estimations, ces derniers ne feraient pas partie de la coalition, mais elle pourrait compter sur leurs voix pour faire passer certaines lois et surtout pour le vote du prochain budget.

Dès l’annonce de la démission de Silman, des députés de l’aile gauche du gouvernement avait appelé à rallier la liste arabe unifiée. Ce matin, avant le conseil des ministres, Elazar Stern (ministre des Renseignements, Yesh Atid), n’a pas exclu le ralliement de cette liste, avec un argument pour le moins surprenant: »Chaque personne qui doit se battre contre le terrorisme et comprend que la guerre contre le terrorisme est le défi commun de tous les citoyens israéliens est invité dans ce gouvernement ».

Pour Micky Zohar, député du Likoud: »Une coalition avec la liste arabe unifiée? Apparemment Bennett a perdu les pédales ».

Parallèlement, les responsables de la coalition ne perdent pas l’espoir de voir Idit Silman revenir sur sa décision. Au sein de Meretz, on raconte que le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, a demandé à discuter avec Idit Silman afin d’arriver à une entente. Il tient à lui dire qu’elle dispose de toute son attention et qu’il serait bon qu’ils discutent des sujets qui ont conduit à la rupture. Pour l’heure, il n’est question d’aucune rencontre entre les deux.

Matan Kahana, ministre des Cultes, appelle lui aussi Silman a réfléchir à sa décision, qu’elle aurait prise, selon lui, sous des pressions énormes de la part de Smotrich et Netanyahou. »Elle est passée du côté de ceux qui l’attaquaient », a-t-il déclaré dans une interview donnée sur 103FM.

Selon le ministre, les députés de Yamina avancent désormais comme un seul homme derrière leur chef de file et aucun d’entre eux n’a l’intention de démissionner, au contraire, tous travaillent au renforcement de la coalition. Il a été interrogé sur les derniers scandales créés par les membres de Meretz – hametz dans les hôpitaux, soutien aux salaires versés aux terroristes – et a répondu en condamnant ces propos, tout en concluant: »ce qui est vraiment important, c’est ce que ce gouvernement fait et il fait de très bonnes choses, importantes pour l’Etat d’Israël, même si ses composantes ne pensent pas toutes de la même façon ».