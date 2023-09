En pleine guerre avec l’Ukraine et alors que la Russie subit de sévères sanctions de la part des Etats occidentaux, les médias russes ont annoncé la signature d’un accord dans le domaine du cinéma entre Moscou et Jérusalem. L’accord a été signé hier (mercredi) par la ministre russe de la Culture et l’ambassadeur d’Israël en Russie, Alexander Ben Tsvi. Pourtant, le ministère israélien des Affaires étrangères a fait savoir qu’il n’était pas au courant de la signature d’un tel accord. D’après la ministre russe, cet accord est l’aboutissement de pourparlers qui ont débuté en 2009, à l’initiative d’Israël. Elle a déclaré: ”La communauté professionnelle attendait avec impatience cet accord. Désormais les professionnels du cinéma de Russie et d’Israël pourront créer ensemble et se servir des différentes archives. Nous attendons avec impatience les metteurs en scène israéliens dans nos compétitions cinématographiques”. L’ambassadeur israélien, cité par les médias russes, se serait félicité de cet accord: ”Je suis certain que nous aurons beaucoup de films en communs. Les réalisateurs sont intéressés par cette coopération. Les films israéliens sont de haut niveau et le public russe pourra les apprécier”. Advertisement (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

L’annonce de cet accord a déclenché la colère de l’Ukraine et des ressortissants ukrainiens en Israël: ”Nos ministères de la Culture et des Affaires étrangères ont-il perdu la raison?”, a écrit une militante ukraino-israélienne, ”Cet accord était dans les tuyaux depuis 15 ans et ils ont décidé de le signer en pleine guerre, lors de laquelle un régime dictatorial terroriste a envahi son voisin indépendant? Un Etat dans lequel le théâtre et le cinéma sont devenus des outils de propagande”.