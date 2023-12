Comment les événements qui se sont déroulés le 7 octobre en Israël ont-ils impacté les citoyens français juifs et non juifs ? Est-ce qu’un carnage pareil pourrait se dérouler dans l’Hexagone ? Ce sont à ces questions qu’a répondu Michel Gurfinkiel, journaliste et écrivain et spécialiste de l’immigration en France.

Extrait du colloque virtuel: "Glaives de fer. Dans les coulisses de la guerre en Israël".