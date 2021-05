Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a invité en urgence Naftali Benett et Gideon Saar afin de voir comment former un gouvernement de droite. Cette proposition est la conséquence d’un appel lancé aux présidents de Yamina et Tikva ‘Hadasha par les chefs des autres partis de droite, proposant la formation d’un gouvernement de droite avec rotation triple. Selon cette formule, Gideon Saar serait nommé Premier ministre en premier durant quinze mois, puis Binyamin Netanyahou durant deux ans et enfin Naftali Benett durant quinze mois suivants.

Dans son appel enregistré, le Premier ministre a dit : « Nous nous trouvons à un moment crucial pour ls sécurité, le caractère et l’avenir de l’Etat d’Israël. En cet instant, nous devons mettre de côté toute considération personnelle et devons procéder à des décisions sans précédent. C’est ce que les chefs des partis de droite et moi-même avons fait jusqu’à présent. Ces dirigeants et moi-même invitons Saar et Benett : venez, sans délai, nous rencontrer afin de former un gouvernement de droite! »

Photo Miriam Alster / Flash 90