Quelques heures à peine après l’entrée en vigueur d’une énième « accalmie », Israël a lancé un ultimatum au Hamas. L’organisation terroriste à 24h pour mettre pleinement en application toutes les clauses convenues sous la médiation de l’Egypte et de l’ONU.

Pour l’instant, Israël n’a pas réagi à la poursuite des actes terroristes commis depuis l’entrée en vigueur de cet accord. Au moins quatre incendies ont été une nouvelle fois provoqués par des ballons incendiaires durant la journée de vendredi. Parallèlement, des milliers d’Arabes de Gaza se sont une nouvelle fois rassemblés près de la clôture de sécurité, certains lançant des pierres ou des bouteilles incendiaires en direction des soldats de Tsahal.

La journée de samedi sera un test pour la dissuasion israélienne au cas où se poursuivent les provocations des terroristes et les lancers de ballons incendiaires. Le Hamas s’était « engagé »(!!) à faire cesser ces actions et à refréner les manifestations le long de la clôture de sécurité.

Vendredi matin, les présidents de plusieurs conseils régionaux ont adressé une lettre urgente au Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou: « Nous avons appris qu’un nouvel accord d’accalmie avait été conclu avec le Hamas, et peu de temps après, nous avons pu constater de nouveaux départs d’incendies dus à des lancers de ballons. Toute action, tout accord ou entente doit impérativement inclure une cessation totale des lancers de ballons incendiaires. Nous n’accepterons pas moins que cela. Les ballons incendiaires et les ballons piégés sont du terrorisme à tout point de vue et nous devons réagir en conséquence. Nous demandons à ce que cesse définitivement ce terrorisme ».

